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Экс-полицейского на Porsche, устроившего смертельное ДТП в Подмосковье, отправили в колонию

Степан Жирнов
Происшествия
Экс-полицейского на Porsche, устроившего смертельное ДТП в Подмосковье, отправили в колонию
Фото: shutterstock
Московская область, городской округ Красногорск, деревня Путилково, Путилковское шоссе Карта всех событий

Суд признал Романа Марьина виновным в смертельном ДТП и приговорил его к пяти годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области в среду, 12 апреля.

По данным ведомства, отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Помимо этого, ему будет запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет после освобождения.

Авария, о которой идет речь, произошла 21 октября 2022 года. На Путилковском шоссе в городском округе Красногорск водитель автомобиля Porsche проехал на красный свет и врезался в автомобиль такси. В результате шоферу такси был нанесен тяжкий вред здоровью, а его пассажир погиб на месте от полученных травм.

Марьин же сбежал с места происшествия. Позже он явился с повинной в полицию. Оказалось, что он сам является сотрудником МВД. В отношении неговозбудили уголовное дело.

Подмосковье Красногорск Московская область Смерть ДТП
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