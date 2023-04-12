Количество погибших в ДТП в Москве снизилось на 14 процентов

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице снизилось количество летальных травм, полученный в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в среду, 12 апреля.

По данным ведомства, по итогам трех месяцев 2023 года количество аварий в целом снизилось почти на семь процентов по сравнению с предыдущим годом.

За отчетный период в ДТП пострадали 1782 человека, что меньше, чем в прошлом году, на 8,6 процента. Погибли в результате столкновений 55 человек. Таких случаев стало меньше на 14 процентов.

При этом в период с 3 по 9 апреля в Москве в авариях погибли 11 человек. Всего за этот период произошло 139 ДТП.