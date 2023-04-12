Тематическая подборка ко Дню космонавтики появилась в сервисе «Библиотеки Москвы»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сервис «Библиотеки Москвы» подготовил подборку тематических книг, посвященных Дню космонавтики. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

— В новой подборке представлено 26 изданий для аудитории разного возраста, в том числе книги, которые подойдут для совместного чтения с детьми. Забронировать любое издание и даже несколько сразу можно в пару кликов, — говорится в сообщении.

С помощью интерактивной карты пользователи смогут узнать, в какой из библиотек есть в наличии нужная книга. Чтобы забронировать ее, необходимо иметь единый читательский билет (ЕЧБ) и стандартную учетную запись на mos.ru, передает официальный сайт мэра Москвы.

В честь праздника центр «Космонавтика и авиация» подготовил специальные акции для взрослых и детей, а для гостей с именами Юрий и Валентина вход будет бесплатным.

Помимо этого московский метрополитен разместит экспозицию двух выставок прямо в переходах между станциями, а также запустит поезд со стикером «Поехали!» на Большой кольцевой линии.