Сергей Собянин пригласил горожан отпраздновать пятилетие центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Пять лет назад на ВДНХ открылся центр «Космонавтика и авиация», в честь этого в павильоне пройдут праздничные мероприятия. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 апреля.

— Сейчас в Центре больше 120 уникальных предметов летательной и космической техники, образцы предприятий оборонно-промышленного комплекса, редкие архивные документы, фото- и видеоматериалы — всего больше двух тысяч экспонатов, — отметил он.

В честь праздника в павильоне состоятся специальные акции для взрослых и детей, а для гостей с именами Юрий и Валентина вход будет бесплатным. Всего с момента открытия в центре провели более 20 тысяч экскурсий, которые посетили свыше двух миллионов москвичей, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В этот же день мэр столицы поздравил всех горожан с Днем космонавтики. Собянин отметил успешную работу предприятий данной отрасли в столице, в пример он привел Национальный космический центр, который возводят в Филевской пойме.

Соотечественников также поздравили российские космонавты Андрей Федяев, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.