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«ОК» и Музей космонавтики запустили интерактивную онлайн-программу к празднику 12 апреля

Лейла Алиева
Общество
«ОК» и Музей космонавтики запустили интерактивную онлайн-программу к празднику 12 апреля
Фото: Пресс-служба соцсети «Одноклассники»

«Одноклассники» совместно с Музеем космонавтики запустили интерактивную онлайн-программу в честь Дня космонавтики. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе социальной сети.

С 12 по 16 апреля в официальной группе Музея космонавтики в «ОК» пользователи смогут проверить свои знания о первых достижениях в области освоения космоса, а также принять участие в фотомарафоне, посвященном отечественной космонавтике.

«ОК» и Музей космонавтики запустили интерактивную онлайн-программу к празднику 12 апреля Фото: Пресс-служба соцсети «Одноклассники»

12 апреля Музей космонавтики выпустит эксклюзивный видеоквест с Александром Мисуркиным, Героем России, летчиком-космонавтом РФ, который загадает по одному экспонату из каждого зала музея, а в конце дня редакция проекта объявит семь победителей. Также музей выпустил тематический набор в сервисе «Настроения», где будут экспонаты музея, звезды и планеты.

К старту проекта в приложении «Волшебные рамки» пользователи смогут установить тематические рамки на аватар, отобранные с помощью конкурса по созданию рамок в группе Музея космонавтики. Кроме того, в сервисе «Увлечения» появился раздел с видео на космическую тематику. В отдельной вкладке можно найти архивные видеоролики от Музея космонавтики и Роскосмоса.

«ОК» ежегодно проводят активности и образовательные проекты ко Дню космонавтики. В прошлом году соцсеть совместно с Музеем космонавтики представила пользователей в образах известных космонавтов с помощью deepfake-технологий. Для этого «ОК» сгенерировали более 180 миллионов персональных изображений, которыми пользователи могли поделиться со своими друзьями и подписчиками.

В марте «Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» подготовили серию активностей, посвященную поэзии.

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