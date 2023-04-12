Более 300 пар смогут пожениться в 2023 году в историческом павильоне «Космос»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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Проводить торжественные регистрации в историческом павильоне «Космос» стали с 2021 года в честь 60-летнего юбилея первого полета человека в космос. Об этом в среду, 12 апреля, напомнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В 60-летний юбилей первого полета человека в космос в 2021 году мы открыли площадку для регистрации брака в историческом павильоне «Космос». За это время там поженились более 500 пар. Молодожены выбирают «космическую» церемонию из-за ее уникальности: на фоне огромной модели планеты Земля получаются фантастические снимки, — сказала она.

По словам заммэра, церемонии проходят в подкупольной части на фоне модели планеты Земля. Кроме того, визитной карточкой павильона является величественный купол высотой 60 метров.

Также торжественную регистрацию удобно совместить со свадебной прогулкой на территории ВДНХ. Более 300 пар смогут пожениться в историческом павильоне «Космос» в 2023 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

В середине февраля Сергей Собянин рассказал об уникальных и необычных местах для бракосочетания в Москве. По его словам, самыми популярными выездными площадками оказались небоскребы «Москвы-Сити», гостиница «Националь» и особняк Спиридонова.