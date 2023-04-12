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ГИБДД назвала самые распространенные в Москве виды аварий

Степан Жирнов
Происшествия
ГИБДД назвала самые распространенные в Москве виды аварий
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Самыми распространенными авариями в столице являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в среду, 12 апреля.

По данным ведомства, за первые три месяца 2023 года в столице зарегистрировали 1560 аварий, что меньше на 6,9 процента, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в них погибли 55 человек, и еще 1782 получили ранения. Эти показатели также снизились по сравнению с 2022 годом.

При этом в пресс-службе ГИБДД сообщили, что только с 3 по 9 апреля в Москве в авариях погибли 11 человек. Всего за этот период произошло 139 ДТП.

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