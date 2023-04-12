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ГИБДД назвала самые распространенные в Москве виды аварий
Самыми распространенными авариями в столице являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в среду, 12 апреля.
По данным ведомства, за первые три месяца 2023 года в столице зарегистрировали 1560 аварий, что меньше на 6,9 процента, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в них погибли 55 человек, и еще 1782 получили ранения. Эти показатели также снизились по сравнению с 2022 годом.
При этом в пресс-службе ГИБДД сообщили, что только с 3 по 9 апреля в Москве в авариях погибли 11 человек. Всего за этот период произошло 139 ДТП.
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Народный календарь. Как подготовиться к рыбалке на Тита Ледолома, 15 апреля Народный календарь. Как найти счастье 14 апреля Народный календарь. Как избавиться от бесплодия на Ипатия Чудотворца, 13 апреля Народный календарь. Что съесть 12 апреля, чтобы быть здоровым целый год Народный календарь. Как стать здоровым и счастливым 11 апреля
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