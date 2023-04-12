Дептранс сообщил о запуске автобусного маршрута от станции метро «Лухмановская»

Фото: АГН Москва

С 15 апреля запускается новый автобусный маршрут с663 от станции метро «Лухмановская» до индустриального парка «Руднево». Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Работники нового технопарка и жители деревни Руднево получат связь с Некрасовской линией метро, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице продолжается работа по замене дизельных автобусов на электробусы российского производства. В городе в настоящее время насчитывается 79 маршрутов с электробусами, в этом году появится еще 29. Помимо этого, в столице установят около 200 новых ультрабыстрых зарядных станций.

Заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что столица подписала контракт на поставку 200 электробусов отечественного производства. На сегодняшний день Москва уже может похвастаться крупнейшим в Европе парком электробусов: их в столице насчитывается 1055 штук. Новые электробусы начнут поступать с августа и будут заменять дизельные автобусы на маршрутах.