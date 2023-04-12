SHAMAN выпустил клип на трек «Мы» с проявившим героизм мальчиком Федором

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил на YouTube клип на песню «Мы», в котором снялся получивший медаль «За доблесть и отвагу» школьник Федор Симоненко из Брянской области. Об этом стало известно в среду, 12 марта.

Песня посвящена чести и силе русского народа, новому поколению и родине. В клипе представлены кадры с учеными, юными спортсменами, героями и поющим музыкантом.

— Мы — это наше великое прошлое, настоящее и будущее. А будущее России — это дети. Они и стали главными персонажами клипа «Мы», — рассказал исполнитель.

Он отметил, что все герои являются настоящими, и, несмотря на юный возраст, дети уже добились феноменальных успехов. В комментариях пользователи оставили большое количество положительных отзывов.

27 марта президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» 10-летнего Федора Симоненко, который спас двух детей во время нападения группы диверсантов в Брянской области.

Федор рассказал о получении ранения. По его словам, он заметил его, только когда зашел со спасенными детьми за дом. Позднее мальчика прооперировали, а уже 15 марта он был выписан из больницы.

2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».