Раненый после атаки диверсантов брянский мальчик Федор вышел из больницы
Десятилетний мальчик Федор, который получил ранение во время нападения украинских диверсантов на село в Климовском районе Брянской области, выписан из больницы. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в правительстве региона.
— Мальчик сегодня был выписан из больницы, — передает сообщение ТАСС.
Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области, где произошла атака, находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ФСБ.
Губернатор Брянской области Андрей Богомаз сообщил, что руководство региона готовит документы для представления к награждению медалью «За отвагу» мальчика Федора. Тогда ребенку удалось вывести двух других детей, после чего он помог им спрятаться.