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Раненый после атаки диверсантов брянский мальчик Федор вышел из больницы

Никита Худяков
Общество
Раненый после атаки диверсантов брянский мальчик Федор вышел из больницы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Десятилетний мальчик Федор, который получил ранение во время нападения украинских диверсантов на село в Климовском районе Брянской области, выписан из больницы. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в правительстве региона.

— Мальчик сегодня был выписан из больницы, — передает сообщение ТАСС.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области, где произошла атака, находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ФСБ.

Губернатор Брянской области Андрей Богомаз сообщил, что руководство региона готовит документы для представления к награждению медалью «За отвагу» мальчика Федора. Тогда ребенку удалось вывести двух других детей, после чего он помог им спрятаться.

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