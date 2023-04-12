Выпьем за любовь и закусим: Игорь Николаев решил создать свой товарный знак

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во вторник, 11 апреля, певец и композитор Игорь Николаев подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь». Это не впервые, когда артисты зарабатывают на названии своих хитов.

Какие товары будет украшать эта строчка из хита 1990-х, пока известно приблизительно. Музыкант собирается выпускать продукты, напитки и сладости. Также под своей маркой Николаев намерен открыть увеселительные заведения. Среди артистов эстрады уже многие обзавелись авторскими брендами. Певец Стас Михайлов выпустил домашнюю утварь и текстиль под названием «Все для тебя», а его коллега Анна Семенович — дамское нижнее белье. Юморист Павел Воля и его жена, гимнастка Ляйсан Утяшева, — спортивную одежду, шоудива Ольга Бузова — одежду с девизами собственного сочинения. Например, одну из ее футболок украшает афоризм: «Жизнь одна — кайфуйте».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Грожанкин, продюсер, эксперт по связям с общественностью:

— Звезды нечасто преуспевают в сфере предпринимательства, поскольку одно дело бизнес-идею придумать, а другое — ее продвигать и развивать. Это рутина, которую артисты очень не любят. Но, я думаю, упомянутые знаменитости выпускают продукцию имени себя не для того, чтобы заработать, а чтобы получить удовольствие, расширить горизонт творчества.