Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Газпромнефть — СМ» обеспечит высокотехнологичными маслами оборудование нефтегазового месторождения в Оренбургской области

Михаил Петров
Общество
«Газпромнефть — СМ» обеспечит высокотехнологичными маслами оборудование нефтегазового месторождения в Оренбургской области
Фото: Стоян Васев

«Газпромнефть — смазочные материалы» начала поставки индустриальных масел, производимых на Московском заводе смазочных материалов, для компрессорных установок Капитоновского месторождения. Всесезонные масла обеспечат бесперебойную работу двигателей и специализированного оборудования для сжатия и транспортировки попутного газа при добыче нефти.

Инновационные смазочные материалы заменяют иностранные аналоги, ранее используемые на современных установках предприятия. Уникальная рецептура, разработанная специалистами компании, способна обеспечить узлы и механизмы оборудования дополнительной защитой от коррозии и образования углеродистых отложений, возникающих при контакте с газом.

«Газпромнефть — СМ» обеспечит высокотехнологичными маслами оборудование нефтегазового месторождения в Оренбургской области Фото: Стоян Васев

— Обширный опыт помогает нам создавать качественные и высокотехнологичные масла, отвечающие самым современным требованиям мировых производителей нефтегазового оборудования. Перевод техники такого сложного объекта, как Капитоновское месторождение, на наши масла — результат работы модернизированных производственных площадок и собственного современного научно-исследовательского центра. Благодаря уникальному оборудованию и инновационным цифровым платформам мы совершенствуем и разрабатываем новые композиции смазочных материалов, превосходящие зарубежные аналоги по ряду ключевых характеристик, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте