«Газпромнефть — СМ» обеспечит высокотехнологичными маслами оборудование нефтегазового месторождения в Оренбургской области

Фото: Стоян Васев

«Газпромнефть — смазочные материалы» начала поставки индустриальных масел, производимых на Московском заводе смазочных материалов, для компрессорных установок Капитоновского месторождения. Всесезонные масла обеспечат бесперебойную работу двигателей и специализированного оборудования для сжатия и транспортировки попутного газа при добыче нефти.

Инновационные смазочные материалы заменяют иностранные аналоги, ранее используемые на современных установках предприятия. Уникальная рецептура, разработанная специалистами компании, способна обеспечить узлы и механизмы оборудования дополнительной защитой от коррозии и образования углеродистых отложений, возникающих при контакте с газом.

Фото: Стоян Васев

— Обширный опыт помогает нам создавать качественные и высокотехнологичные масла, отвечающие самым современным требованиям мировых производителей нефтегазового оборудования. Перевод техники такого сложного объекта, как Капитоновское месторождение, на наши масла — результат работы модернизированных производственных площадок и собственного современного научно-исследовательского центра. Благодаря уникальному оборудованию и инновационным цифровым платформам мы совершенствуем и разрабатываем новые композиции смазочных материалов, превосходящие зарубежные аналоги по ряду ключевых характеристик, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.