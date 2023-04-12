Степан Орлов: Изучение культурного наследия Москвы должно быть доступным для широкой аудитории

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Изучение культурного и архитектурного наследия Москвы должно быть доступным для широкой аудитории. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил зампредседателя Московской городской думы Степан Орлов, комментируя проведение в столице Дней исторического и культурного наследия.

— Программа охватила разные периоды истории Москвы — и классические особняки, усадьбы, и новаторскую архитектуру начала прошлого века, и доходные дома, и дома-коммуны. Почувствовать атмосферу места, прикоснуться к истории — особое чувство, это возможность не просто провести время, но ощутить себя частью великого наследия, — сказал он.

Орлов отметил, что такой опыт должен быть доступен широкой аудитории. Вице-спикер Мосгордумы подчеркнул, что в программу Дней культурного и исторического наследия вошли экскурсии в Литературный институт на Тверском бульваре, павильон «Физика» на ВДНХ и Театр на Бронной. Он добавил, что на мероприятия можно записаться на портале «Узнай Москву», передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 18 апреля и до конца весны в столице пройдут Дни исторического и культурного наследия. По его словам, запланировано свыше 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам культурного наследия.