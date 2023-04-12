Сенатор Святенко: Мемориальные доски в честь Героев Советского Союза помогают сохранять историю страны

Фото: Пресс-служба Совфеда

До конца 2023 года в Москве откроют мемориальные доски в память о пяти Героях Советского Союза. Это поможет молодому поколению узнать больше об истории страны. Такое мнение выразила сенатор Российской Федерации — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

По ее словам, сейчас обществу как никогда нужна прививка патриотизма. Переживая сложные времена, людям необходимо помнить о том, что они часть большой страны — и особенно важно это для представителей молодого поколения.

— О связи с прошлым и личными историями помогают напомнить такие акции, как «Бессмертный полк». Но этого мало. Вклад героев в наше настоящее и будущее настолько велик, что о нем нужно помнить всегда, — рассказала Святенко в беседе с агентством городских новостей «Москва».

По мнению сенатора, мемориальная доска является не просто памятником, а живым напоминанием о героях, которые не появились из ниоткуда. Эти люди и их современники ходили по одним улицам и играли в тех же дворах.

— Каждая мемориальная доска — это напоминание о том, что сила героя есть в каждом человеке, — заключила Святенко.

Об установке мемориальных досок в память о Героях Советского Союза в пятницу, 7 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Их откроют в память о летчике, полковнике Генрихе Гофмане, генерал-полковнике авиации Сергее Ушакове, полковнике авиации Дмитрии Каприне, старшем лейтенанте, герое Курской битвы Гатаулле Салихове и летчике, генерал-полковнике авиации Николае Антошкине.