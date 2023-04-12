Врач Навзади рассказал о возможностях нового флагманского центра НИИ Склифосовского 

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Возможности нового флагманского центра в НИИ им. Н. В. Склифосовского позволят нарастить объемы экстренной помощи. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 12 апреля, рассказал заместитель главного врача по экстренной помощи в медучреждении Фархад Навзади.

— Институт Склифосовского специализируется на оказании скорой медицинской помощи и неотложной хирургии. Возможности нового флагманского центра, заработавшего на базе нашей клиники, позволят нарастить объемы экстренной помощи. Оснащение каждого отделения флагманского центра продумывалось таким образом, чтобы каждому пациенту можно было провести комплексную диагностику и как можно быстрее принять решение о дальнейшей тактике лечения, — сказал он.

По словам врача, людям необходимо после тяжелых травм в кратчайшие сроки выполнить комплексное обследование, в том числе компьютерную томографию, рентгенологическое и ультразвуковое исследования, анализы крови. Во флагманском центре есть возможность провести полный цикл обследования в одном корпусе.

Навзади отметил, что новый стандарт экстренной помощи — это профессиональная команда специалистов и современное оборудование. Он добавил, что каждый из сотрудников перед трудоустройством проходит обучение по уникальной программе, которая разработана для флагманских центров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала работы флагманских центров столичных больниц в них провели почти 80 тысяч исследований.