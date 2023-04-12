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Москвичам рассказали о «космическом оборудовании» во флагманских центрах больниц

Никита Худяков
Город
Москвичам рассказали о «космическом оборудовании» во флагманских центрах больниц
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С начала работы флагманских центров столичных больниц в них провели почти 80 тысяч исследований. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Суммарно во флагманских центрах установлено почти 3,5 тысячи единиц оборудования, в том числе высокотехнологичной техники, позволяющей проводить сложнейшие хирургические, нейрохирургические и другие оперативные вмешательства, высокоточную диагностику, — сказала она.

По словам заммэра, в каждом центре установлены МРТ и КТ, рентген-комплексы, передвижные рентген-аппараты, ангиографические установки и так далее. Специалисты при помощи них провели почти 80 тысяч исследований. Ракова отметила, что в Москве функционируют два флагманских центра больниц — в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева.

По ее словам, при создании медицинских комплексов учитываются аспекты оказания неотложной помощи, поэтому флагманские центры оснащаются «космическим оборудованием», передает агентство городских новостей «Москва».

7 марта мэр города Сергей Собянин рассказал, что флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского начал прием первых пациентов. По его словам, подобные центры оказывают экстренную помощь по новому стандарту в кратчайшие сроки.

Медицина Анастасия Ракова НИИ скорой помощи имени Склифосовского Москва
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