Специалистов по охране труда пригласили принять участие в конкурсе «Московские мастера»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Специалисты по охране труда могут принять участие в конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера». Прием заявок продлится до 21 апреля. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили организаторы мероприятия.

Конкурс «Московские мастера» проводится уже более 10 лет. Он проходит ежегодно. Мероприятие направлено на внедрение новых приемов и практик в производство. Также конкурс помогает работникам обменяться опытом с коллегами и повысить профессиональные компетенции.

— Границы мероприятия в этом году расширяются. Участников финального этапа направят на Всероссийский конкурс «Лучший специалист по охране труда», — рассказал начальник Управления развития трудовых отношений и охраны труда Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Виталий Подлевский.

Испытать свои профессиональные навыки смогут специалисты по охране труда со стажем работы не менее одного года из любой столичной организации. Конкурс пройдет в два этапа: отборочный, в котором смогут принять участие в том числе все желающие специалисты-самовыдвиженцы, и финальный.

На последнем этапе специалистам предстоит продемонстрировать знание теории охраны труда, пройти квест, в ходе которого оценят практические навыки в оказании первой помощи. Также участники примут участие в викторине, где будут проверены мастерство и профессиональный опыт.

Накануне стартовал прием заявок на участие в конкурсе на звание лучшего экскурсовода и администратора гостиницы «Московские мастера».