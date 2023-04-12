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Департамент градостроительства Москвы присоединился к Строительному консорциуму

Евгений Силаев
Город
Департамент градостроительства Москвы присоединился к Строительному консорциуму
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Департамент градостроительной политики города Москвы присоединился к Строительному консорциуму по выработке технической и инновационной политики в области строительства. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе департамента.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, присоединение к консорциуму открывает новые возможности для развития столичного строительства. Он отметил, что объединение будет способствовать внедрению в работу современных технологий и методик.

В цели консорциума входит целый ряд задач. Среди них: улучшение жилищных условий и объемов строительства жилья, цифровизация строительного процесса, а также создание комфортной и безопасной среды.

— Столичный стройкомплекс — флагман внедрения передовых технологий и новых решений, Москва традиционно уделяет большое внимание достижению целей устойчивого развития. Школы и детские сады, театры и музеи, больницы, офисные и жилые здания, объекты транспортной и промышленной инфраструктуры — к их появлению причастны все работники комплекса градостроительной политики и строительства, — рассказал Левкин, чьи слова приводит официальный сайт мэра Москвы.

22 марта стало известно, что Сергей Левкин вошел в состав экспертного совета всероссийского конкурса «ТИМ-Лидеры». Первое заседание прошло в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В нем принял участие замглавы Минстроя РФ Константин Михайлик.

Строительство Департамент градостроительной политики Москвы Сергей Левкин
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