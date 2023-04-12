МИД: Россия закроет въезд в страну для 333 граждан Канады

Фото: МИД РФ

В качестве ответной меры на вводимые Канадой санкции Россия закроет въезд в страну для 333 канадских граждан. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

— Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Джастина Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, а также всех, кто не устраивает оттавский мейнстрим и поддерживаемые им неонацистские власти в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады, — говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ.

Среди 333 человек, которые больше не смогут въезжать в Россию, есть несколько десятков спортсменов. Они подписали письмо об отстранении российских атлетов от Олимпийских игр в 2024 году. Речь идет в том числе об олимпийских чемпионах в фигурном катании Тессе Верчью и Меган Дюамель.

Таким образом, список граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию, составляет более 1500 человек.

Накануне правительство Канады ввело санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из России. Рестрикции коснулись главы Республики Татарстан Рустама Минниханова и заместителя министра обороны РФ Николая Панкова.