Отечественный аналог сервиса Downdetector запустили в России

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В России начал работу отечественный аналог сервиса Downdetector, получивший название «Мониторинг сбоев». Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Разработкой ресурса занялся «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), являющийся одним из подразделений Роскомнадзора. Сервис позволяет отслеживать сбои популярных сайтов и приложений. Кроме того, столкнувшиеся с трудностями пользователи могут сообщить о проблемах с доступом к ресурсу.

На сайте предоставлен ряд необходимых сервисов. В частности, речь идет о мессенджере Telegram, социальной сети VK, сайтах мэра Москвы и президента России, а также сотовых операторов и ведомств.

Фото: Скриншот: https://portal.noc.gov.ru/ru/monitoring/

Российский аналог «Википедии» планируется запустить в первом квартале текущего года. Ресурс получит название «Знание», сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Вот уже год, как Россия живет в условиях жестких санкций, введенных странами Запада из-за спецоперации на Украине. Тем не менее были найдены рабочие схемы, которые и сегодня позволяют обходить многие ограничения. Каких усилий это стоило и в каких сферах удалось извлечь из санкций выгоду, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.