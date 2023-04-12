РАР: Франция блокирует решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов на Украину

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Руководство Франции заблокировало решение Европейского союза о финансировании поставок боеприпасов для украинской армии. Об этом в среду, 12 апреля, сообщило польское агентство PAP, ссылаясь на высокопоставленного представителя ЕС.

По словам собеседника агентства, Париж хочет, чтобы процесс рефинансирования стал возможным не только в случае поставок снарядов для артиллерии, но и ракет даже в том случае, когда Киев «не просит о таких ракетах».

Решение о рефинансировании поставок боеприпасов Вооруженным силам Украины из средств Европейского фонда мира на сумму двух миллиардов долларов было принято на саммите ЕС в прошлом месяце. Тогда речь шла о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, которые сегодня производятся в Польше, Германии и Франции.

Оптимальным решением данной ситуации мог бы стать поиск боеприпасов в третьей стране на основе пожертвования и последующего возвращения из запасов государства, являющегося членом европейского объединения. Источник агентства отметил, что переговоры по этому поводу уже ведутся, передает ТАСС.

Пользователи Twitter обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после того, как он в очередной раз потребовал от западных партнеров еще больше военной техники и вооружения.