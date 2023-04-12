Доля юаня в мировом торговом финансировании выросла до 4,5 процента

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Доля юаня в мировом торговом финансировании выросла более чем вдвое и в настоящее время достигла 4,5 процента. Об этом в среду, 12 апреля, сообщило издание Financial Times.

В материале говорится, что рост китайской национальной валюты в мировом торговом финансировании фиксируется с начала российской спецоперации на Украине. Такой рост сделал юань близким конкурентом евро, на долю которого сегодня приходится шесть процентов от общего объема.

Подобное явление объясняется несколькими факторами. Во-первых, в последнее время отмечается более широкое использование валюты КНР для облегчения торговли с РФ. Кроме того, повышение доли юаня можно объяснить и увеличением стоимости долларового финансирования в связи с увеличением ставки федеральной резервной системы.

Рост доли китайской валюты в финансировании торговли позволит ускорить ее интернационализацию. В настоящее время юань является самой торгуемой валютой в России, передает РИАМО.

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