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Доля юаня в мировом торговом финансировании выросла до 4,5 процента

Евгений Жуков
Финансы
Доля юаня в мировом торговом финансировании выросла до 4,5 процента
Фото: Unsplash

Доля юаня в мировом торговом финансировании выросла более чем вдвое и в настоящее время достигла 4,5 процента. Об этом в среду, 12 апреля, сообщило издание Financial Times.

В материале говорится, что рост китайской национальной валюты в мировом торговом финансировании фиксируется с начала российской спецоперации на Украине. Такой рост сделал юань близким конкурентом евро, на долю которого сегодня приходится шесть процентов от общего объема.

Подобное явление объясняется несколькими факторами. Во-первых, в последнее время отмечается более широкое использование валюты КНР для облегчения торговли с РФ. Кроме того, повышение доли юаня можно объяснить и увеличением стоимости долларового финансирования в связи с увеличением ставки федеральной резервной системы.

Рост доли китайской валюты в финансировании торговли позволит ускорить ее интернационализацию. В настоящее время юань является самой торгуемой валютой в России, передает РИАМО.

На фоне банковского кризиса в США вновь начались разговоры о дедолларизации мировой экономики. Между тем американская валюта по-прежнему удерживает глобальное лидерство. Однако так будет не вечно. Когда доллар потеряет свои позиции, кто первым от него откажется и какая валюта придет на его место — в материале «Вечерней Москвы».

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