Проще, чем кажется: как сделать перерасчет за ЖКУ
Сюжет:Проще, чем кажется
При отъезде из дома более чем на пять дней, не считая дней отъезда и приезда, можно запросить перерасчет платы за коммунальные услуги. Как сделать это — в материале «Вечерней Москвы».
По каким услугам можно сделать перерасчет:
— холодное и горячее водоснабжение;
— водоотведение в случае перерасчета за водоснабжение;
— газ и электричество.
Какие услуги не подлежат перерасчету:
— жилищные услуги (наем, содержание жилого помещения, взнос на капитальный ремонт);
— радио;
— антенна;
— коммунальные услуги по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели отопления жилых помещений.
Где можно подать заявление на перерасчет:
— в центре госуслуг «Мои документы»;
— в управляющей компании;
— в ресурсоснабжающей организации.
Когда можно подать заявление:
— можно и до отъезда, и по возвращению.
Как долго делается перерасчет:
— перерасчет сделают в течение пяти рабочих дней.
Какие документы необходимы для перерасчета:
— заявление о перерасчете — оформляется в центре госуслуг «Мои документы» или в управляющей компании;
— акт обследования, подтверждающий невозможность установки в квартире счетчиков;
— документ, подтверждающий факт и длительность отсутствия в квартире.
Какие документы могут подтвердить отсутствие:
— копия справки о командировке с копиями билетов;
— справка о лечении в санатории или больнице;
— билеты на самолет, поезд и тому подобное, на ваше имя или заверенные копии;
— счета за проживание в гостинице, хостеле и тому подобное или их заверенные копии;
— документ о временной регистрации по месту пребывания или его заверенная копия;
— справку от организации вневедомственной охраны, где указан период отсутствия вас в квартире;
— справка о пребывании в учебном заведении, детском доме, школе-интернате или другом детском учреждении с круглосуточным пребыванием;
— справку из консульства или дипломатического представительства РФ о пребывании за границей;
— заверенная копия загранпаспорта с отметками о выезде за границу;
— справка из дачного, садового, огороднического товарищества о пребывании на даче.