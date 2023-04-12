Как сделать перерасчет за ЖКУ

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

При отъезде из дома более чем на пять дней, не считая дней отъезда и приезда, можно запросить перерасчет платы за коммунальные услуги. Как сделать это — в материале «Вечерней Москвы».

По каким услугам можно сделать перерасчет:

— холодное и горячее водоснабжение;

— водоотведение в случае перерасчета за водоснабжение;

— газ и электричество.

Какие услуги не подлежат перерасчету:

— жилищные услуги (наем, содержание жилого помещения, взнос на капитальный ремонт);

— радио;

— антенна;

— коммунальные услуги по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели отопления жилых помещений.

Где можно подать заявление на перерасчет:

— в центре госуслуг «Мои документы»;

— в управляющей компании;

— в ресурсоснабжающей организации.

Когда можно подать заявление:

— можно и до отъезда, и по возвращению.

Как долго делается перерасчет:

— перерасчет сделают в течение пяти рабочих дней.

Какие документы необходимы для перерасчета:

— заявление о перерасчете — оформляется в центре госуслуг «Мои документы» или в управляющей компании;

— акт обследования, подтверждающий невозможность установки в квартире счетчиков;

— документ, подтверждающий факт и длительность отсутствия в квартире.

Какие документы могут подтвердить отсутствие:

— копия справки о командировке с копиями билетов;

— справка о лечении в санатории или больнице;

— билеты на самолет, поезд и тому подобное, на ваше имя или заверенные копии;

— счета за проживание в гостинице, хостеле и тому подобное или их заверенные копии;

— документ о временной регистрации по месту пребывания или его заверенная копия;

— справку от организации вневедомственной охраны, где указан период отсутствия вас в квартире;

— справка о пребывании в учебном заведении, детском доме, школе-интернате или другом детском учреждении с круглосуточным пребыванием;

— справку из консульства или дипломатического представительства РФ о пребывании за границей;

— заверенная копия загранпаспорта с отметками о выезде за границу;

— справка из дачного, садового, огороднического товарищества о пребывании на даче.