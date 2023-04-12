День открытых дверей пройдет в РНИМУ имени Пирогова 15 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, улица Островитянова, 1с7 Карта всех событий

Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) имени Пирогова проведет День открытых дверей в субботу, 15 апреля.

Гости университета смогут пообщаться с действующими профессорами и студентами вуза. Они также примут участие в медицинских мастер-классах и ситуационных задачах.

Официальная часть начнется в 12:00, а в 10:45 можно будет посетить первую экскурсию по университету. В течение дня гости смогут посетить ряд мастер-классов. Кроме того, с 13:15 до 14:15 пройдет лекция от деканов учебного заведения.

Министерство образования и науки России летом проведет курсы для преподавателей по основам российской государственности. Речь идет о курсах повышения квалификации. Их участниками станут педагоги, которые будут преподавать предмет «Основы российской государственности».

11 апреля для педагогов прошел семинар «Развитие финансовой грамотности у обучающихся в контексте обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и функционального подхода к современному образованию».