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День открытых дверей пройдет в РНИМУ имени Пирогова 15 апреля

Евгений Белоусов
Город
День открытых дверей пройдет в РНИМУ имени Пирогова 15 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, улица Островитянова, 1с7 Карта всех событий

Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) имени Пирогова проведет День открытых дверей в субботу, 15 апреля.

Гости университета смогут пообщаться с действующими профессорами и студентами вуза. Они также примут участие в медицинских мастер-классах и ситуационных задачах.

Официальная часть начнется в 12:00, а в 10:45 можно будет посетить первую экскурсию по университету. В течение дня гости смогут посетить ряд мастер-классов. Кроме того, с 13:15 до 14:15 пройдет лекция от деканов учебного заведения.

Министерство образования и науки России летом проведет курсы для преподавателей по основам российской государственности. Речь идет о курсах повышения квалификации. Их участниками станут педагоги, которые будут преподавать предмет «Основы российской государственности».

11 апреля для педагогов прошел семинар «Развитие финансовой грамотности у обучающихся в контексте обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и функционального подхода к современному образованию».

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