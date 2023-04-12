Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт вечером 12 апреля

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В связи с затрудненным движением в центре Москвы водителям рекомендуется воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— ЦОДД: на дорогах восемь баллов — основные затруднения в центральной части города, рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время. Затруднено движение в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и в местах проведения ремонтных работ, — говорится в сообщении.

Водителей столицы также призвали соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 10 апреля по 15 июля частично ограничено движение на улице Розанова. Для водителей будут недоступны две полосы дороги. Это связано с проведением ремонтных работ на участке.

Кроме того, с 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.