Депутаты от всех фракций попросили Генпрокуратуру разблокировать Twitter

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Обращение к генпрокурору России Игорю Краснову от «Новых людей» по поводу разблокировки социальной сети Twitter подписали депутаты от остальных парламентских фракций. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

В обращении к прокурору парламентарии призывают его провести новую проверку Twitter на наличие материалов, нарушающих российское законодательство. Также депутаты предлагают связаться с новым руководством социальной сети и предложить ему удалить подобные материалы взамен на разблокировку, передает РИА Новости.

В начале марта прошлого года РКН ограничил доступ к социальной сети Twitter в России. Сервис микроблогов заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

10 апреля депутат Госдумы Антон Горелкин предложил разблокировать социальную сеть на территории России. По его мнению, это поможет объяснять западной аудитории позицию России.

Диалог с Twitter можно продолжить в рамках российских законов, если социальная сеть нацелена на нейтралитет, считает Горелкин.