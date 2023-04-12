Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутаты от всех фракций попросили Генпрокуратуру разблокировать Twitter

Евгений Белоусов
Общество
Депутаты от всех фракций попросили Генпрокуратуру разблокировать Twitter
Фото: shutterstock

Обращение к генпрокурору России Игорю Краснову от «Новых людей» по поводу разблокировки социальной сети Twitter подписали депутаты от остальных парламентских фракций. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

В обращении к прокурору парламентарии призывают его провести новую проверку Twitter на наличие материалов, нарушающих российское законодательство. Также депутаты предлагают связаться с новым руководством социальной сети и предложить ему удалить подобные материалы взамен на разблокировку, передает РИА Новости.

В начале марта прошлого года РКН ограничил доступ к социальной сети Twitter в России. Сервис микроблогов заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

10 апреля депутат Госдумы Антон Горелкин предложил разблокировать социальную сеть на территории России. По его мнению, это поможет объяснять западной аудитории позицию России.

Диалог с Twitter можно продолжить в рамках российских законов, если социальная сеть нацелена на нейтралитет, считает Горелкин.

Госдума Генпрокуратура Twitter
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте