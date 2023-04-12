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Яйца в России подешевели впервые с конца января

Евгений Белоусов
Экономика
Яйца в России подешевели впервые с конца января
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Яйца в России подешевели впервые с конца января, до этого цена на них росла девять недель подряд. Об этом стало известно из данных Росстата, опубликованных в среду, 12 апреля.

Так, с 4 по 10 апреля куриные яйца подешевели на 0,18 процента. До этого цена на них падала на неделе с 24 по 30 января — минус 0,22 процента, а потом все время росла.

Кроме того, в стране подорожал на 0,26 процента чай. Мука стала дешевле на 0,65 процента. Белый и черный хлеб стали дороже на 0,03 процента и на 0,1 процента соответственно, говорится в докладе Росстата.

Кроме того, в Ростате сообщили, что в марте 2023 года инфляция снизилась до 3,51 процента против 10,99 процента в феврале. В месячном выражении цены в марте выросли на 0,37 процента. В частности, продовольственные товары подорожали на 0,13 процента.

Рост потребительских цен в Москве в феврале замедлился до 0,5 процента, что на 0,4 процентного пункта меньше, чем в январе. Продукты питания за месяц подорожали на 0,9 процента, а услуги — на 0,7 процента. Стоимость непродовольственных товаров за аналогичный период, как подчеркивается, снизилась на 0,1 процента.

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