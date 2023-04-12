Росстат сообщил о замедлении инфляции до 3,51 процента в марте

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В марте 2023 года инфляция снизилась до 3,51 процента против 10,99 процента в феврале. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Росстата.

В месячном выражении цены в марте выросли на 0,37 процента. В частности, продовольственные товары подорожали на 0,13 процента. Сильнее всего увеличились цены на куриные яйца — 3,6 процента.

Непродовольственные товары прибавили 0,14 процента стоимости. Лидерами по росту цен стали спички, корма для животных, мыло и туалетная бумага.

Сфера услуг в марте подорожала на 0,97 процента. Сильнее всего изменения цен повлияли на туризм в самых популярных направлениях: Турция, Египет и Беларусь, говорится на сайте Росстата.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала причины ослабления рубля. По ее словам, это произошло из-за снижения импорта и снижения цен на нефть.

Набиуллина также отметила, что Центральный банк России не считает необходимым возврат к репатриации экспортной выручки и другим валютным ограничениям.