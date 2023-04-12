Появились подробности о стрельбе в Новой Москве

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Москва, Щербинка Карта всех событий

В результате стрельбы на территории столичного района Щербинка пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 12 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

По имеющейся у собеседника «ВМ» информации, пострадавший получил ранение в ногу. Сейчас он находится в одной из больниц города.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 12 апреля. В результате стрельбы в Новой Москве, по информации экстренных служб, в городе был объявлен план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают черный «Порше Кайен».

Позже в ГУ МВД по Москве подтвердили факт стрельбы. Между группой людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников достал, предположительно, травматический пистолет.