Терапевт Никулина заявила, что тяга к сладкому возможна из-за проблем с поджелудочной железой

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Врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина сообщила, что непреодолимое желание съесть сладкое может указывать на проблемы со здоровьем.

В первую очередь медик посоветовала обратить внимание на уровень сахара в крови. За него отвечает поджелудочная железа, поэтому проблемы могут быть с ней.

Также причиной тяги к сладкому может быть дисбактериоз кишечника. С этой проблемой терапевт порекомендовала обратиться к специалисту, который назначит анализы, а потом подберет необходимое лечение.

Еще непреодолимое желание сладкого может быть вызвано недостатком некоторых элементов в организме, в частности хрома. Стресс и недосып тоже являются факторами тяги к сладкому, сообщила специалист в разговоре с агентством «Прайм».

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, какие продукты должны быть в холодильнике постоянно, чтобы употреблять их на ежедневной основе. Так, в этот список попали кисломолочные продукты, а именно творог и несладкие йогурты.