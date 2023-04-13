Терапевт Никулина заявила, что тяга к сладкому возможна из-за проблем с поджелудочной железой
Врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина сообщила, что непреодолимое желание съесть сладкое может указывать на проблемы со здоровьем.
В первую очередь медик посоветовала обратить внимание на уровень сахара в крови. За него отвечает поджелудочная железа, поэтому проблемы могут быть с ней.
Также причиной тяги к сладкому может быть дисбактериоз кишечника. С этой проблемой терапевт порекомендовала обратиться к специалисту, который назначит анализы, а потом подберет необходимое лечение.
Еще непреодолимое желание сладкого может быть вызвано недостатком некоторых элементов в организме, в частности хрома. Стресс и недосып тоже являются факторами тяги к сладкому, сообщила специалист в разговоре с агентством «Прайм».
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, какие продукты должны быть в холодильнике постоянно, чтобы употреблять их на ежедневной основе. Так, в этот список попали кисломолочные продукты, а именно творог и несладкие йогурты.