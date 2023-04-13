Счетная палата РФ нашла в Реестре федерального имущества земли с отрицательной площадью

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Счетная палата РФ нашла в Реестре федерального имущества (РФИ) шесть земельных участков, площадь которых имеет отрицательную величину в минус 619 тысяч квадратных метров. Такие данные приводятся в опубликованном в четверг, 13 апреля, отчете аудиторов.

Такую аномалию в Счетной палате объяснили низким качеством данных РФИ. Специалисты указали, что из 565,2 тысячи федеральных земельных участков (ФЗУ), которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, только 244,7 участка зафиксированы в РФИ. Из них в отношении 10,3 тысячи участков нет достоверных сведений о регистрации права собственности, 1,2 тысячи участков не имеют сведений о кадастровых номерах, у 146 участков отсутствует адрес.

— В отношении шести ФЗУ указана отрицательная площадь (совокупно — 619,1 тысячи квадратных метров). Кадастровая стоимость 10,291 тысячи ФЗУ не указана, или указана в размере менее 10 тысяч рублей, — сказано в документе.

Счетная палата отметила, что информация о земле и объектах недвижимости на ней содержится более чем в десяти федеральных информационных ресурсах, а также в региональных и местных реестрах. Основная проблема заключается в ведомственной разобщенности этих ресурсов и отсутствии единых принципов формирования сведений о земле, указано в отчете, передает РИА Новости.

Пенсионный фонд РФ закончил год с профицитом на уровне одного триллиона рублей. Об этом сообщается в аналитической записке Счетной палаты по исполнению бюджета ПФР за 2022 год.