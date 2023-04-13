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Ученые назвали три популярных продукта, которые уничтожают мозг человека

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Ученые назвали три популярных продукта, которые уничтожают мозг человека
Фото: shutterstock

Ученые установили, что три продукта могут привести к истощению мозга и преждевременной смерти. Исследование опубликовано в научных журналах Stroke и Annals of Neurology.

Так, специалисты выяснили, что искусственно подслащенные газировки губительны для мозга. Участники исследования, которые употребляли этот напиток в течение десяти лет, имели высокий риск развития деменции.

Также вредна выпечка, содержащая трансжиры. Исследование показало, что участники с более высокими уровнями ненасыщенной трансжирной кислоты имели больший риск развития деменции в более раннем возрасте.

Кроме того, исследование, проведенное на шести тысячах взрослых и четырех тысячах детей, показало, что употребление пиццы связано с ухудшением функции мозга и памяти, особенно у детей.

Ученые предупредили, что употребление этих продуктов может привести к преждевременной смерти, передает «КТВ-Луч».

Ученые из Австрийского национального университета пришли к выводу, что употребление продуктов, богатых содержанием магния, может снизить риск развития деменции. Соответствующее исследование опубликовано в журнале European Journal of Nutrition.

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