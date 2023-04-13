Болтон предложил пригласить в НАТО Японию, Австралию и Израиль

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Североатлантический альянс может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех государств. Об этом написал в статье для издания Wall Street Journal бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.

— Нам нужно осуществить идею Хосе Марии Аснара (бывший премьер Испании — прим. «ВМ») о том, чтобы сделать НАТО глобальной организацией, пригласив в альянс Японию, Австралию и Израиль, — высказался он.

Болтон добавил, что к НАТО могут присоединиться и другие страны, которые будут соответствовать нормам блока по расходам на оборону. По его словам, США и их союзникам необходимо увеличить оборонные бюджеты, сократив финансирование других отраслей, говорится в статье.

12 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия обратилась к Армении с запросом объяснений касаемо ее участия в совместных учениях с Североатлантическим альянсом. По ее словам, США и их союзники прилагают усилия к дискредитации сотрудничества стран региона с РФ и впутывают их в различные формы взаимодействия.