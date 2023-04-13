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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все здания в стране будут отстроены, руин не останется. В связи с этим он обратился с призывом направлять Киеву замороженные по всему миру активы России.

— На Украине не будет руин. Это наша цель, — сказал украинский лидер в видеообращении в Telegram-канале.

По его словам, для достижения этой цели нужно, чтобы замороженные активы российских чиновников и олигархов были переданы киевскому режиму, который займется восстановлением страны. Он выразил уверенность, что именно в этом случае РФ ждет поражение, передает «Лента.ru».

Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира. Такой вывод 12 апреля сделал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он отметил, что призыв политика поднять государственный флаг Украины над Крымом «для установления порядка в международных отношениях» не выглядит серьезным.

По словам спикера, такие заявления подтверждают, что президент Украины «выжил из ума», потому что в здравом рассудке человек не будет считать, что весь мир крутится вокруг его страны.