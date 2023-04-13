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Одесская опера уволила дирижера за выступление в театре мужа Нетребко

Юлия Курганова
В мире
Одесская опера уволила дирижера за выступление в театре мужа Нетребко
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Администрация Одесской оперы уволила главного дирижера Вячеслава Чернухо-Волича за выступление в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, который недавно возглавил оперный певец Юсиф Эйвазов, супруг российской певицы Анны Нетребко. Об этом сообщила одесская газета «Думская».

После выступления дирижер также сфотографировался со знаменитым артистом и членами труппы.

В заявлении администрации оперы сказано, что человек, «представляющий украинское искусство на международном уровне», должен четко заявлять об осуждении действий РФ и «не допускать никаких контактов с представителями русского мира», сообщается в Telegram-канале ТАСС.

Метрополитен-оперу в Нью-Йорке обязали выплатить более 200 тысяч долларов Анне Нетребко за отмену концертов в 2022 году. Отмечается, что опера отказалась платить певице за выступления из-за того, что она не стала осуждать президента России Владимира Путина после начала спецоперации на Украине.

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