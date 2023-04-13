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Сын Байдена подставил отца на встрече с детьми в Ирландии

Юлия Курганова
В мире
Сын Байдена подставил отца на встрече с детьми в Ирландии
Фото: whitehouse

Сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер подставил отца во время визита в Ирландию, попросив его ответить на вопрос ребенка.

В Дублине американского лидера встретили родители и их дети. Один ребенок захотел задать вопрос политику. Хантер Байден сказал об этом отцу, после чего тот обратил внимание на мальчика.

— Какие шаги на пути к успеху самые важные? — спросил ребенок.

После этого президент США стал переспрашивать вопрос, пытаясь его понять.

— Убедиться, что у нас у всех нет коронавируса, — ответил Байден, вызвав у окружающих недоумение.

На помощь пришлось прийти сыну президента, из-за которого и начался этот диалог. Он попытался объяснить отцу смысл вопроса мальчика, передает РИА Новости.

— А, ключ к успеху. Знаешь, что я понял о ключе к успеху. Ключ к успеху: каждый раз, когда ты не согласен с кем-то, нормально сомневаться в правильности их суждений, но не в их мотивах, — сказал американский лидер.

Видео: Telegram / РИА Новости: США

До этого Джо Байден неуважительно повел себя по отношению к премьер-министру Британии Риши Сунаку, когда тот встречал его на военном аэродроме в районе Белфаста. На опубликованных кадрах видно, как глава США после приветствия с британским коллегой отодвигает его.

Ирландия Джо Байден вопросы и ответы Дети
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