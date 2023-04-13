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Вильфанд рассказал москвичам о погоде на Пасху

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Вильфанд рассказал москвичам о погоде на Пасху
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Погода в Москве и Подмосковье на Пасху, 16 апреля, будет ясной и солнечной с температурой воздуха до плюс 15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он рассказал, что в столице ожидается заметное понижение температуры к выходным: после аномально высоких значений она вернется к климатической норме.

По словам синоптика, в ночь на пятницу, 14 апреля, в городе будет плюс 1-3 градуса, по области ожидается до минус 1 градуса, днем — плюс 8-10 градусов. В субботу, 15 апреля, температуры ночью будут уже отрицательные — 1-3 градуса, по области — до 5 градусов, дневная температура ожидается до 7-9 градусов тепла.

— В воскресенье, 16 апреля, тоже будет холодная ночь — от 0 до минус 4 градусов, но днем температура начнет повышаться, она будет 10-15 градусов тепла, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он отметил, что погода на Пасху «будет хорошей», несмотря на понижение температуры. Также синоптик добавил, что в начале следующей недели опять ожидается повышение температуры до 12-18 градусов.

Температура воздуха 12 апреля Москве на пять градусов превысила климатическую норму. Это самый теплый день с начала года, сообщил Роман Вильфанд.

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