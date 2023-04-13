Сергунина: Московским предпринимателям выделят гранты на оборудование

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве открыт прием заявок на гранты, с помощью которых предприниматели могут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— В прошлом году общая сумма одобренных грантов превысила 1,4 миллиарда рублей. Предприниматели направили деньги на создание новых производственных линий и развитие действующих проектов, — заявила она.

1/4 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы 2/4 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы 3/4 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы 4/4 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

По словам заместителя московского мэра, заявки принимаются до 19 мая на платформе i.moscow. Обратиться за поддержкой могут участники Московского инновационного кластера — зарегистрированные и работающие в столице представители малого и среднего предпринимательства (МСП).

Размер гранта зависит от затрат. После покупки или оформления договора лизинга можно возместить половину расходов на отечественное и 35 процентов стоимости на импортное оборудование. Помимо этого, доступна компенсация процентов по кредитам, взятым на те же цели или на пополнение оборотных средств.

Количество заявок от одной компании не ограничено. Максимальная сумма выплат — 30 миллионов рублей в год.

Сергунина отметила, что поддержкой Москвы воспользовался практически каждый восьмой субъект малого и среднего предпринимательства в 2022 году. Субсидии, гранты, консультации по запуску и развитию своего дела получили более 110 тысяч компаний и ИП.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в прошлом году инвесторы вложили в экономику столицы порядка шести триллионов рублей. Город активно поддерживает инвесторов и вводит для них дополнительные льготы.