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Сергей Собянин рассказал, как московский Центр реабилитации диких животных помогает зверям и птицам

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин рассказал, как московский Центр реабилитации диких животных помогает зверям и птицам
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Порядка 1,5 тысячи звонков ежегодно поступают на горячую линию правительства Москвы по поводу диких животных. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 13 апреля.

— Москвичи сообщают о лосях, лисах, ужах и больших хищных птицах, которые встретились им на улицах городах. Все они — наши соседи, поэтому нередко забредают в гости. Для помощи этим беднягам мы открыли специальный Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, — рассказал он.

Специалисты центра решают, что делать с найденными или изъятыми у нерадивых владельцев животными. Большинство просто проходят осмотров, после чего их выпускают обратно на волю в подходящем для обитания лесопарке. Каждый год в естественную среду обитания возвращаются около тысячи животных.

В случае если обитатели леса или далеких стран больны и ослаблено, их отправляют в Центр реабилитации, который расположен в деревне Андрейково. На сегодняшний день там проходят лечение 780 зверей, рептилий и птиц.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина

После того как их подлечат, они возвращаются в естественную среду обитания, написал Собянин в своем блоге.

В марте в столичный центр реабилитации поступил львенок, которого изъяли у мужчины. Выяснилось, что у животного развились различные заболевания из-за неподобающего содержания.

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