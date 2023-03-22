Стала известна судьба львенка, которого изъяли у водителя каршеринга на западе Москвы

Львенок / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Москва, улица Герасима Курина Карта всех событий

У львенка, которого изъяли у мужчины, который незаконно держал его в квартире, развились различные заболевания из-за неподобающего содержания. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 22 марта.

По ее словам, 35-летний мужчина содержал дикое животное в неподобающих условиях, не приспособленных для молодого льва. Помимо этого, незаконный хозяин неправильно кормил животное. В связи со всем вышеперечисленным у детеныша развились различные заболевания, в том числе рахит.

— Сейчас четырехмесячный львенок находится в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где специалисты оказывают ему необходимую помощь, — резюмировала Нефедова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в столице на улице Герасима Курина. Сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого был 35-летний мужчина. В салоне машины правоохранители обнаружили детеныша азиатского льва.

В отношении «заводчика» возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».