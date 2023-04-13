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Приметы и советы

Швейцарские банки могут закрыть счета россиян, которые платят налоги в РФ

Лейла Алиева
Экономика
Швейцарские банки могут закрыть счета россиян, которые платят налоги в РФ
Фото: Pixabay

В Швейцарии банки начали предупреждать россиян о закрытии их счетов в случае неуплаты налогов в бюджет родной страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на швейцарских адвокатов, которые работают с такими клиентами, а также на источник в банковском секторе республики.

— В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет, но официальных действий после этого еще не последовало, — рассказал один из адвокатов.

Юристы считают подобные действия незаконными и планируют обжаловать их при получении клиентами официальных письменных уведомлений. В свою очередь банки объясняют такое решение выплатой налогов государству, которое дестабилизирует ситуацию на Украине, передает РБК.

Швейцария уже давно отказалась от нейтрального статуса. Однако страна сделала это не под внешним давлением, а в рамках консолидации западной цивилизации. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков.

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