Швейцарские банки могут закрыть счета россиян, которые платят налоги в РФ

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В Швейцарии банки начали предупреждать россиян о закрытии их счетов в случае неуплаты налогов в бюджет родной страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на швейцарских адвокатов, которые работают с такими клиентами, а также на источник в банковском секторе республики.

— В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет, но официальных действий после этого еще не последовало, — рассказал один из адвокатов.

Юристы считают подобные действия незаконными и планируют обжаловать их при получении клиентами официальных письменных уведомлений. В свою очередь банки объясняют такое решение выплатой налогов государству, которое дестабилизирует ситуацию на Украине, передает РБК.

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