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GT: Стремление США к гегемонии приведет к расколу всего мира

Лейла Алиева
В мире
GT: Стремление США к гегемонии приведет к расколу всего мира
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки зависимы от собственного влияния на другие государства и делают все, чтобы сохранить его как можно дольше. Об этом пишет Global Times.

— США противостоят не Китаю и не России, а тенденции к многополярному миру и призыву к улучшению международного порядка, — отмечается в материале.

Вашингтон держит «в ежовых рукавицах» своих союзников, чтобы помешать сотрудничеству России и КНР. Для этого США проводят через посредников экономические и геополитические войны.

По мнению авторов статьи, такие действия со стороны США приведут весь мир только к расколу и конфронтации, передает ФАН.

Читатели американского журнала Breitbart обрушились с критикой на представителя Пентагона Джона Кирби после его оценки визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Кирби заявил, что это еще одно указание на главенствующую роль США в мире, однако рядовые американцы с ним не согласились.

Америка не всегда активно участвовала в конфликтах в разных точках планеты. Однако сейчас Штаты видят в боевых действиях хорошую возможность заработать. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов. Как отметил специалист, были времена, когда американцы вели изоляционистскую политику.

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