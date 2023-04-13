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Андрей Бочкарев: В поселении Сосенском строится электродепо «Столбово» Троицкой линии метро

Никита Худяков
Город
Андрей Бочкарев: В поселении Сосенском строится электродепо «Столбово» Троицкой линии метро
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На стройплощадке электродепо «Столбово» (проектное название — «Саларьево») завершаются работы подготовительного периода. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работы подготовительного этапа по строительству электродепо «Столбово» в ТиНАО для обслуживания подвижного состава Сокольнической и Троицкой линий метро близятся к завершению: основные конструкции подпорных стен депо выполнены на 80 процентов, почти закончены разработка и вывоз грунта на полигон, — сказал он.

По словам заммэра, на месте разработано свыше 300 тысяч кубометров грунта и выполнено более 150 тысяч кубометров обратной засыпки земли. Кроме того, наполовину произведено устройство буронабивных свай под здание главного сооружения комплекса объектов электродепо.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что в ближайшее время специалисты приступят к устройству постоянного ограждения периметра депо, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также продолжаются работы по реконструкции одного из старейших электродепо метрополитена «Красная Пресня», которое обслуживает все поезда «Москва-2020» Кольцевой линии.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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