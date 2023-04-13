Топливо попало на пассажиров во время посадки вертолета Ми-8 в Якутии

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Во время посадки вертолета Ми-8 в Якутии на пассажиров попало топливо. Об этом стало известно в четверг, 13 апреля.

При посадке в поселке Черский пассажиры почувствовали резкий запах керосина. На борту воздушного судна находились 22 человека, трем из них потребовалась медицинская помощь. Медики диагностировали у пострадавших химические ожоги ног.

По предварительным данным, причиной инцидента стало попадание авиакеросина на сиденья из-за перепада температур и выхода топлива через дренаж. СК уже начал проверку, передает Telegram-канал «112».

20 февраля в Кузбассе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Всего на борту находились 10 человек, в результате крушения один человек погиб, еще один пострадал.