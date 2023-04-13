«Малообразованный человек»: Шахназаров раскритиковал Васильева за слова об эмиграции россиян
Недавно телеведущий Александр Васильев заявил, что Россия славится тем, что из нее всегда эмигрируют. Такое высказывание не обошел стороной публицист Михаил Шахназаров, раскритиковавший слова историка моды.
— О чем он может рассказать? Он же малообразованный человек. Я общался с людьми, которые имеют образование и знают историю костюма, которые имеют вкус. Александр Васильев далек от того, что называется вкусом, — приводит его слова Nation News.
В начале февраля актеры Дмитрий Назаров и Ольга Васильева заявили о своем отъезде из России в Израиль. В социальных сетях появилась реклама их концерта в этой стране. В программе были заявлены романсы, стихи и басни артиста, а также популярные песни на русском и французском языках.
При этом заместитель председателя Государственной думы РФ Шолбан Кара-оол заявил, что артисты, которые покинули пределы России после начала спецоперации на Украине, вернутся после победы «с поникшими глазами». Он также порекомендовал подрастающему поколению брать пример не с таких знаменитостей, а с военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО.