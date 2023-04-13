«Малообразованный человек»: Шахназаров раскритиковал Васильева за слова об эмиграции россиян

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Недавно телеведущий Александр Васильев заявил, что Россия славится тем, что из нее всегда эмигрируют. Такое высказывание не обошел стороной публицист Михаил Шахназаров, раскритиковавший слова историка моды.

— О чем он может рассказать? Он же малообразованный человек. Я общался с людьми, которые имеют образование и знают историю костюма, которые имеют вкус. Александр Васильев далек от того, что называется вкусом, — приводит его слова Nation News.

В начале февраля актеры Дмитрий Назаров и Ольга Васильева заявили о своем отъезде из России в Израиль. В социальных сетях появилась реклама их концерта в этой стране. В программе были заявлены романсы, стихи и басни артиста, а также популярные песни на русском и французском языках.

При этом заместитель председателя Государственной думы РФ Шолбан Кара-оол заявил, что артисты, которые покинули пределы России после начала спецоперации на Украине, вернутся после победы «с поникшими глазами». Он также порекомендовал подрастающему поколению брать пример не с таких знаменитостей, а с военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО.