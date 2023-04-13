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Ефимов: Инвесторы возведут в Москве еще 40 социальных объектов по договорам участия

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Инвесторы возведут в Москве еще 40 социальных объектов по договорам участия
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В первом квартале 2023 года столичные власти заключили 20 контрактов, согласно которым инвесторы до 2028 года построят 40 объектов социальной инфраструктуры. Об этом в четверг, 13 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В январе–марте этого года город согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 23 детских сада, рассчитанных на 5,7 тысячи воспитанников, 15 школ и образовательных комплексов на 13,1 тысячи мест, а также две поликлиники более чем на тысячу посещений в смену. В эти объекты вложат почти 48,8 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в ТиНАО появятся шесть детских садов, два образовательных центра и поликлиника. На их появление инвесторы потратят 12,4 миллиарда рублей.

Кроме того, в семи округах в черте МКАД построят 17 детских садов и 13 школ. Одна поликлиника расположится за пределами кольцевой дороги. Общий объем инвестиций в эти объекты составит 36,4 миллиарда рублей.

5 апреля Ефимов сообщил, что столичное руководство передало инвесторам в аренду земельные участки на юге города под строительство новых производственных объектов в рамках реализации пяти масштабных инвестиционных проектов. Объем вложений в создание предприятий легкой, пищевой и строительной отраслей промышленности на этих территориях превышает 12,9 миллиарда рублей.

Строительство Владимир Ефимов Москва
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