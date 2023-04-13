Около 200 дополнительных мест для регистрации брака откроют в столице 11 и 12 июня

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В этом году 11 и 12 июня, воскресенье и понедельник, — выходные для городских дворцов бракосочетания. Однако так как День России является популярным праздником среди молодоженов, по просьбам горожан на эти даты открыли около 200 дополнительных мест для регистрации брака. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, 11 июня дополнительно будут работать три дворца бракосочетания. Узаконить отношения москвичи смогут в отделениях «Южное Бутово», «Кутузовский» и «Шипиловский». В День России, 12 июня, зарегистрировать брак можно будет во дворцах бракосочетания № 1 и 4.

— Мы всегда стараемся прислушиваться к пожеланиям молодоженов и выстраивать работу с опорой на их мнение. По просьбам молодоженов мы открыли около 200 дополнительных мест на 11 и 12 июня, — приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Дня России, 9 и 10 июня, москвичи смогут провести торжественные церемонии на 17 площадках для выездных регистраций. На эти даты горожане заняли уже более 75 процентов доступных временных интервалов.

Жители Москвы могут подать заявление о регистрации брака при личном визите во дворцах бракосочетания или в центрах госуслуг «Мои документы». Также сделать это можно в онлайн-формате на портале государственных услуг или на официальном сайте мэра Москвы. Госпошлина составит 350 рублей.

В этом году горожане смогут выбрать место для проведения регистрации брака из 30 необычных площадок, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.