Автоэксперт перечислил действия водителей, из-за которых ломаются коробки передач

Фото: Pixabay

Неправильное взаимодействие с механической коробкой передач (например, включение неверной передачи) способно ухудшить ее состояние. Однако автоматические коробки передач также возможно повредить, если использовать их с нарушениями. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Специалист отметил, что механическую коробку передач можно повредить, если использовать ее неграмотно.

— Механическая коробка передач — довольно прочный механизм, который поддается уничтожению, но скорее из-за неумения им пользоваться или от желания уничтожить. Как и любому механизму, коробке передач необходимо время на срабатывание. Попытка переключить передачу из положения в положение быстро, не обладая определенной техникой, приводит к тому, что механизм синхронизации не успевает срабатывать и выходит из строя, — предупредил эксперт.

По словам специалиста, к повреждению коробки передач может привести попытка переключить передачу на несоответствующих оборотах. В основном это относится к ситуации, когда водитель пытается включить пониженную передачу на высоких оборотах, уточнил собеседник «ВМ».

Если случайно включить не ту передачу, коробка передач также может быть повреждена, предупредил специалист.

— Непопадание в передачу может навредить коробке. Но чтобы не попасть в передачу, нужно не уметь пользоваться коробкой передач. Например, промах между третьей и первой передачей — такая редкость, о которой даже говорить не стоит, — рассказал собеседник «ВМ».

Удержание ноги на сцеплении при кратковременных остановках не влияет на износ коробки передач, отметил эксперт. Однако, несмотря на то что механизм сцепления рассчитан на такие нагрузки, общий ресурс сцепления при таком подходе будет ниже.

Автоматическую коробку передач также вполне реально повредить, уверен Бахарев.

— Автоматическая коробка передач во время работы использует масло, которое меняет вязкость в зависимости от температуры. Если на улице слишком холодно, то сразу начинать движение — не очень хороший вариант для коробки, — рассказал эксперт.

Как отметил собеседник «ВМ», второй способ «убить» автоматическую коробку — пытаться вытащить машину из снега «враскачку», переключая селектор до момента остановки. В таких случаях важно полностью остановить колеса и только потом менять направление движения, заключил Бахарев.