В России за сутки выявили 7892 новых случая коронавируса
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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7892 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
За указанный период официально подтвердили 37 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1116 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 9818 пациентов, отмечается на портале.
Современные технологии помогают получить медицинскую помощь не выходя из дома. Широкую популярность телемедицина получила во время пандемии коронавируса и с тех пор прочно вошла в нашу жизнь. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой, когда можно обращаться за удаленной медпомощью.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось из-за коронавируса, поскольку он давал осложнения тромбофилического характера, то есть вызывал тромбозы. Однако сейчас COVID пошел на спад, а смертность от болезней сердца и сосудов в стране снизилась на 10 процентов.