В каких случаях телемедицина может заменить поход к врачу

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Современные технологии помогают получить медицинскую помощь не выходя из дома. Широкую популярность телемедицина получила во время пандемии коронавируса и с тех пор прочно вошла в нашу жизнь. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой, когда можно обращаться за удаленной медпомощью.

В срочном порядке

По ее словам, человек может воспользоваться телемедициной в срочном порядке, если у него нет возможности попасть к врачу на очный прием.

— Я считаю, что за телемедициной будущее. Она очень помогла в период пандемии коронавируса, когда человеку уже был поставлен диагноз и можно было проводить наблюдение за ним при помощи телемедицины. Но ее можно использовать только в случаях, когда пациент не в состоянии экстренно прийти к врачу на очный прием. Например, он находится за городом и ему нужна срочная консультация. Телемедицину можно использовать в экстренных случаях, — сказала Алексеева.

Также к помощи телемедицины можно обратиться уже после консультации у врача, предоставив все исследования и анализы. Первичный прием доктора должен проходить в очном формате при любой болезни. А в дальнейшем можно наблюдать за пациентом с помощью телемедицины, считает терапевт.

Эксперт отметила, что первичный прием онлайн также возможен у психологов и психотерапевтов.

— Телемедицину можно использовать для обращения к психологу или психотерапевту. Специалисты в этой области смогут провести необходимую консультацию без личного посещения. А к докторам, которые применяют инструментальные и визуальные методы исследования, нужно обращаться сначала очно. Первично нет, вторично — можно, — подчеркнула она.

Как работает телемедицина в Москве

Во всех поликлиниках столицы работает телемедицинский сервис. С помощью аудио- и видеосвязи специалисты анализируют состояние пациентов, симптомы заболевания, выписывают лечение и отвечают на вопросы. Также человека могут записать на очный прием в больницу. Данные, которые записывает медик во время телеконсультации, отображаются в электронной медкарте.

Кроме того, телемедицину внедрили в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи. Теперь онкологи и гематологи могут дистанционно продлевать электронные рецепты на некоторые лекарства. Также лечащие врачи могут информировать пациентов о решениях онкоконсилиумов. Это экономит время на посещение медучреждений и снимает нагрузку на специалистов.